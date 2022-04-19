В России запустят программу помощи творческим проектам

Платформа для инвестиций Co-Fi и Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) планируют запустить программу поддержки творческих предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС.

С 19 апреля до декабря 2022 года будет выделено около 40 млн рублей на реализацию более 100 творческих проектов.

В программе поддержки смогут принять участие представители креативных индустрий — музыки, кино, дизайна, концертной деятельности, изобразительного искусства, телевидения, образования, издательского дела и литературы, авторы видеоблогов и аудиоподкастов. Для этого им необходимо заполнить заявку на сайте Co-Fi с подробным описанием своих проектов.

Жюри будет оценивать проекты по шести критериями, главные из которых актуальность и уникальность творческой концепции. Оценки также будут выставляться за логическую связность, реализуемость, реалистичность бюджета, опыт заявителя и соответствие творческой концепции.