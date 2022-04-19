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В 2021 году число наказанных людей за незаконные митинги в России выросло в шесть раз

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:34

Российские суды в прошлом году привлекли к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов в шесть раз больше человек, чем в 2020 году. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на статистику судебного департамента при Верховном суде.

В 2021 году за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2 КоАП) к ответственности привлекли 15 579 человек: административный арест получили более 2200 человек, штрафы — 12,5 тыс., а 676 назначили обязательные работы.

В 2020 году к ответственности привлекли 2442 человека: 233 был назначен административный арест, более 2000 получили штрафы, 147 — обязательные работы. В 2019 году было привлечено по этой статье 4034 человека.

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