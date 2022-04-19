Минпросвещения порекомендует школам собирать у учеников телефоны

Минпросвещения в мае направит в школы перечень рекомендаций, среди которых есть изъятие телефонов у детей перед входом в класс или школу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

По его словам, они отвлекают учеников на уроках. Использовать их можно будет только с разрешения учителя и только в том случае, если это нужно для учебы.

В августе эту и другие рекомендации обсудят, а в с нового учебного года руководства школ смогут им следовать по своему усмотрению. Кравцов отметил, что рекомендации «гарантируют обеспечение качественного образования».

По данным РИА «Новости», в рекомендациях объясняют, как открыть школьный кружок, театр или секцию, как организовать здоровое питание в школе и когда проводить те или иные уроки.

Вместе с этим Минпросвещения собирается ввести изучение истории с первого класса школы, «чтобы сохранялась историческая память». С 1 сентября в каждой российской школе будут исполнять гимн и поднимать флаг в начале учебной недели.