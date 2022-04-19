В РПЦ предложили не считать хлебобулочные изделия с буквой Z куличами. Их не будут освящать

Хлебобулочные изделия с буквой Z не может считаться пасхальным куличом. Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его мнению, символика пасхальных куличей должна оставаться неизменной независимо от внешних обстоятельств. «Традиционно пасхальные куличи не имеют никаких дополнительных символов. На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, <…> пасхальным куличом считаться не может», — пояснил Кипишидзе.

Он считает, что такие хлебобулочные изделия не предполагают освящения. «Вместе с тем я думаю, что хлебобулочные изделия, которые содержат какую‑то символику, имеют право на существование как форма поддержки российской армии, но вне сакрального пространства церквей», — добавил представитель РПЦ.

Куличи с буквой Z на глазури заметили в магазине «Чайка» в городе Шадринске Курганской области. Владелец торговой точки Анатолий Педошенко заявил, что это его личная идея. Он посоветовал учить историю страны и заявил, что во время боевых действий пасхальные атрибуты традиционно украшаются военной символикой, чтобы поддержать солдат.