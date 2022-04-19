перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Яндекс поможет курьерам начать карьеру в IT 16:07
Минпросвещения порекомендует школам собирать у учеников телефоны 15:59
В РПЦ предложили не считать хлебобулочные изделия с буквой Z куличами. Их не будут освящать 15:24
Боб Оденкерк получил именную звезду на Аллее Славы 15:10
Henkel уходит с российского рынка 14:56
Учебная неделя в российских школах будет начинаться с исполнения гимна и поднятия флага 14:15
«Единая Россия» предложила в Госдуме приравнять георгиевскую ленту к символу воинской славы 13:57
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
«Яндекс» и Mail.ru удалили из поисковиков официальные сайты Instagram и Facebook* 13:38
Российский офис Condé Nast свернет большую часть операционной деятельности 13:36
В России начнут изучать историю с первого класса, «чтобы сохранялась историческая память» 12:59
ЦБ готовит судебные иски для возврата международных резервов 12:29
РБК: в марте Россия кредитовала другие страны почти на 82 млрд рублей 11:57
В России выявили менее 9000 новых случаев COVID-19 11:07
Christian Wiediger/Unsplash
Телеграм добавил перевод постов на украинском языке 10:49
Автоконцерн Stellantis закрывает завод в Калуге 10:47
Новая Зеландия вводит санкции против российских банков и финансовых организаций 10:36
Американский дирижер ушел из Мариинки из‑за российской «спецоперации» на Украине 9:52
Центробанк зарегистрировал платежную систему. Вероятно, на замену Visa и Mastercard 9:45
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины 8:35
Netflix/YouTube
Netflix показал тизер третьего сезона сериала «Любовь, смерть и роботы». Он выйдет 20 мая 2:29
Отключить рекламу

В РПЦ предложили не считать хлебобулочные изделия с буквой Z куличами. Их не будут освящать

Семён Гудошников
Сегодня в 15:24

Хлебобулочные изделия с буквой Z не может считаться пасхальным куличом. Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его мнению, символика пасхальных куличей должна оставаться неизменной независимо от внешних обстоятельств. «Традиционно пасхальные куличи не имеют никаких дополнительных символов. На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, <…> пасхальным куличом считаться не может», — пояснил Кипишидзе.

Он считает, что такие хлебобулочные изделия не предполагают освящения. «Вместе с тем я думаю, что хлебобулочные изделия, которые содержат какую‑то символику, имеют право на существование как форма поддержки российской армии, но вне сакрального пространства церквей», — добавил представитель РПЦ.

Куличи с буквой Z на глазури заметили в магазине «Чайка» в городе Шадринске Курганской области. Владелец торговой точки Анатолий Педошенко заявил, что это его личная идея. Он посоветовал учить историю страны и заявил, что во время боевых действий пасхальные атрибуты традиционно украшаются военной символикой, чтобы поддержать солдат.

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Родители строгого режима
Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают сына-коррупционера
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РПЦ
Люди
Вахтанг Кипшидзе
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить