Американский актер Боб Оденкерк получил именную звезду на Аллее Славы в Голливуде. Трансляция церемонии велась на ютьюб-канале walkoffame.
Во время награждения актер поблагодарил близких и коллег, которые на протяжении долгого времени поддерживали его. Он также рассказал, что в начале карьеры с пренебрежением относился ко всему, что связано с Голливудом.
«Я ходил по улицам с высоко поднятым носом, насмехаясь над каждым символом Голливуда, славы, а также известных людей, знаменитостей и всем тем, что в то время было для меня таким большим, далеким и пугающим. И я все еще делаю это. Я все еще притворяюсь, что презираю все это. Мне так гораздо лучше. Но внутри я не презираю Голливуд. Я люблю его», — сказал Оденкерк.
Поддержать актера пришли его коллеги по сериалу «Лучше звоните Солу». Среди них — Джонатан Бэнкс, Патрик Фабиан, Тони Далтон, Джанкарло Эспозито, Риа Сихорн и Майкл Мэндо.
Церемония открытия именной звезды состоялась 18 апреля, в день премьеры первой части заключительного сезона «Лучше звоните Солу».
Изначально финальный сезон должен был выйти еще в 2021 году, но из‑за пандемии производство постоянно приостанавливали.
Кроме того, 28 июля 2021 года на съемочной площадке «Лучше звоните Солу» у исполнителя главной роли Боба Оденкерка случился сердечный приступ. Его экстренно госпитализировали в больницу. Актер смог вернуться к съемкам только в сентябре.