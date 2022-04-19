Американский актер Боб Оденкерк получил именную звезду на Аллее Славы в Голливуде. Трансляция церемонии велась на ютьюб-канале walkoffame.

Во время награждения актер поблагодарил близких и коллег, которые на протяжении долгого времени поддерживали его. Он также рассказал, что в начале карьеры с пренебрежением относился ко всему, что связано с Голливудом.

«Я ходил по улицам с высоко поднятым носом, насмехаясь над каждым символом Голливуда, славы, а также известных людей, знаменитостей и всем тем, что в то время было для меня таким большим, далеким и пугающим. И я все еще делаю это. Я все еще притворяюсь, что презираю все это. Мне так гораздо лучше. Но внутри я не презираю Голливуд. Я люблю его», — сказал Оденкерк.