23 апреля в Московском планетарии состоится иммерсивный концерт «Увидеть музыку». Купить билеты можно на сайте здесь, а по промокоду MUSIC — получить скидку 15%.

Произведения Шопена, Баха, Рахманинова и Чайковского в планетарии исполнит 19-летний пианист Иван Бессонов. За его спиной зрители увидят звездный видеоряд на купольном экране размером 1000 квадратных метров.

«Цель проекта „Увидеть музыку“ группы компаний Zapomni — создание нового формата концертной программы, позволяющего с помощью визуальных средств выразительности показать красоту музыки, ее форму, цвет и масштаб», — объяснили задумку организаторы концерта.

Бессонов будет играть за роялем AvantGrand компании Yamaha.