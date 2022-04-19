Учебная неделя в российских школах будет начинаться с исполнения гимна и поднятия флага

С 1 сентября в каждой российской школе будут исполнять гимн и поднимать флаг в начале учебной недели. Об этом на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он также сказал, что Минпросвещения собирается ввести изучение истории с первого класса школы, «чтобы сохранялась историческая память».

Ранее Кравцов отметил, что министерство планирует в 2022–2023 году оснастить государственной символикой все школы.

25 марта Минпросвещения пообещало обсудить предложение экс-министра культуры Владимира Мединского о введении в школах регулярного воспевания страны, государственного флага и иных символов.

С 18 апреля в Воронежской области занятия в школах начинаются с поднятия флага России.