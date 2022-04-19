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«Единая Россия» предложила в Госдуме приравнять георгиевскую ленту к символу воинской славы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:57

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о признании георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы российского народа в Великой Отечественной войне. Документ появился на сайте нижней палаты парламента.

«Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне», — объяснили представители партии.

Секретарь генсовета «Единой России», один из инициаторов закона Андрей Турчак пояснил, зачем это нужно — георгиевская лента «все чаще оказывается объектом нападок» в республиках бывшего СССР.

«Мы четко регламентируем, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. В противном случае будет наступать административная или уголовная ответственность», — заявил Турчак. Однако ни он, ни текст законопроекта не уточняют, какое конкретное наказание предусмотрено.

Тем временем президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий использовать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которыми российские военные помечают свою технику на Украине. При этом закон не предполагает запрет на празднование Дня Победы.

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