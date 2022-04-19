Лавров заявил о новом этапе «спецоперации» на Украине. И пообещал не применять ядерное оружие

Глава российского МИД Сергей Лавров дал интервью телеканалу India Today. Вот его главные тезисы:
- Начинается следующий этап российской «военной операции» на Украине. Его цель — полное освобождение Донецкой и Луганской республик.
- Россия не рассматривает возможность применения на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях.
- Запад воспользовался Владимиром Зеленским против России, чтобы игнорировать минские соглашения.
- Cлова Зеленского нельзя обсуждать всерьез, поскольку он постоянно меняет свою точку зрения.
- Украинский президент делает свои заявления в зависимости от того, что «пьет или курит».
- Российские войска действуют только против военной инфраструктуры на Украине, а не против гражданских лиц. Запад не слышит доводы Москвы, а, напротив, «фабрицирует постановки».
- Россия установит правду о произошедшем в украинской Буче. Москва проводит расследование «в отношении зверств, совершенных неонацистскими батальонами и Вооруженными силами Украины».
- Россия была вынуждена начать «военную операцию» на Украине в ответ на просьбу ДНР и ЛНР о помощи, другого выбора не было.
- Россия не собирается менять режим на Украине. Украинцы должны сами решить, как жить дальше, у них должна быть свобода выбора.
- Россия считает невозможным терпеть вседозволенность стран Запада, который подстрекал Украину к русофобии.
- Россия не может полагаться на западных коллег ни в одной стратегической сфере, будь то продовольственная безопасность или оборонная промышленность. В большинстве таких сфер страна добилась самостоятельности.
- Лавров не стал комментировать гибель крейсера «Москва», сказав, что это дело Минобороны. «Они объяснили, что произошло. Я к этому не могу ничего добавить», — заявил он.