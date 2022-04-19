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Лавров заявил о новом этапе «спецоперации» на Украине. И пообещал не применять ядерное оружие

Семён Гудошников
Сегодня в 13:04

Глава российского МИД Сергей Лавров дал интервью телеканалу India Today. Вот его главные тезисы:


  • Начинается следующий этап российской «военной операции» на Украине. Его цель — полное освобождение Донецкой и Луганской республик.
  • Россия не рассматривает возможность применения на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях.
  • Запад воспользовался Владимиром Зеленским против России, чтобы игнорировать минские соглашения.
  • Cлова Зеленского нельзя обсуждать всерьез, поскольку он постоянно меняет свою точку зрения.
  • Украинский президент делает свои заявления в зависимости от того, что «пьет или курит».
  • Российские войска действуют только против военной инфраструктуры на Украине, а не против гражданских лиц. Запад не слышит доводы Москвы, а, напротив, «фабрицирует постановки».
  • Россия установит правду о произошедшем в украинской Буче. Москва проводит расследование «в отношении зверств, совершенных неонацистскими батальонами и Вооруженными силами Украины».
  • Россия была вынуждена начать «военную операцию» на Украине в ответ на просьбу ДНР и ЛНР о помощи, другого выбора не было.
  • Россия не собирается менять режим на Украине. Украинцы должны сами решить, как жить дальше, у них должна быть свобода выбора.
  • Россия считает невозможным терпеть вседозволенность стран Запада, который подстрекал Украину к русофобии.
  • Россия не может полагаться на западных коллег ни в одной стратегической сфере, будь то продовольственная безопасность или оборонная промышленность. В большинстве таких сфер страна добилась самостоятельности.
  • Лавров не стал комментировать гибель крейсера «Москва», сказав, что это дело Минобороны. «Они объяснили, что произошло. Я к этому не могу ничего добавить», — заявил он.
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