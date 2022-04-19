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ЦБ готовит судебные иски для возврата международных резервов

Виктория Шанина
Сегодня в 12:29

Центробанк планирует оспорить заморозку международных резервов России. Власти уже готовят судебные иски, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Заморозка золотовалютных резервов — одна из антироссийских санкций со стороны западных стран. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина резервов России, это около 300 млрд долларов.

«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — заявила Набиуллина.

Президент Владимир Путин заявил, что заморозка резервов нанесла серьезный удар по всей глобальной экономике и по доверию к доллару как к основной резервной валюте.

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