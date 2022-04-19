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РБК: в марте Россия кредитовала другие страны почти на 82 млрд рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:57

В марте Минфин России выдал другим странам государственные кредиты на 81,6 млрд рублей. Это выяснил РБК, познакомившись с данными Федерального казначейства.

Сумма выданных кредитов сопоставима с рекордом декабря 2021 года — 82,1 млрд рублей. В январе и феврале таких кредитов было выдано на 28,5 млрд рублей, а в марте прошлого года — лишь на 26,2 млрд.

Какие страны получили эти деньги, неизвестно. Опрошенные изданием эксперты полагают, что наиболее вероятные претенденты на получение государственных кредитов — Иран и Беларусь.

РБК, проанализировав отчет казначейства, пришел к выводу, что в марте Россия выполнила почти 22% годового плана — в этом году российские власти собирались выдать госзаймы иностранным партнерам на общую сумму 374,9 млрд рублей.

По данным Всемирного банка на конец 2020 года, крупнейшими должниками России были Беларусь (8,3 млрд долларов), Бангладеш (3,3 млрд), Венесуэла (3,1 млрд), Индия (3 млрд) и Сирия (525 млн).

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