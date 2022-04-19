В России выявили менее 9000 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 8640 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 794 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 624. Следом идут Москва, Воронежская, Нижегородская и Свердловская области, Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 092 791. За сутки умерли 235 человек, за весь период — 373 948. Выздоровели 16 763 пациента, за все время — 17 407 228. Число госпитализаций за сутки составило 3462.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 505,2 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,4 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,2 млн), Франция (27,8 млн), Германия (23,5 млн) и Великобритания (21,7 млн).