В России выявили менее 9000 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 8640 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 794 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 624. Следом идут Москва, Воронежская, Нижегородская и Свердловская области, Пермский край.