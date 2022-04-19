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Автоконцерн Stellantis закрывает завод в Калуге

Виктория Шанина
Сегодня в 10:47

Автоконцерн Stellantis, владеющий 14 брендами, в том числе Citroën, Opel и Peugeot, объявил о приостановке производства автомобилей в Калуге. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

«Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, компания Stellantis приняла решение о приостановке производства на заводе в Калуге. Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников», — отмечается в сообщении.

Stellantis был образован год назад в результате слияния итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group. Его основной производственный актив — завод «ПСМА Рус» в калужском индустриальном парке «Росва».

На заводе выпускаются легковые Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Также на «ПСМА Рус» Mitsubishi собирает внедорожники Outlander и Pajero Sport.

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