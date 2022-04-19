Новая Зеландия вводит санкции против российских банков и финансовых организаций

Власти Новой Зеландии введут новые санкции против 18 крупнейших банков и финансовых организаций России. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

Под ограничения попали Альфа-Банк, Банк «Россия», Центральный банк РФ, Газпромбанк, Сбербанк, Внешэкономбанк, Московский кредитный банк, Банк Открытие, крымский Российский национальный коммерческий банк, Черноморский банк торговли и развития, Генбанк, Индустриальный Сберегательный Банк, Новикомбанк, Российский сельскохозяйственный банк, Российский национальный коммерческий банк, Российский фонд прямых инвестиций, Совкомбанк, СМП Банк, Банк ВТБ.

«Эти крупные организации составляют около 80% банковских активов России», — заявил новозеландский министр иностранных дел Нанаи Махуты.

Отмечается, что санкции вступят в силу 20 апреля и будут действовать до 17 марта 2025 года.

К 8 марта, тринадцатому дню «военной операции» на Украине, Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций — тогда этот показатель равнялся 5500. К 18 апреля количество санкций против России достигло 9655. Большую часть из них ввели США (1789), Швейцария (1359), Великобритания (1334), Евросоюз (1188), Канада (1183) и Франция (1179).