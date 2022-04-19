Telegram добавил перевод постов на украинском языке

Telegram начал предлагать перевод постов, написанных на украинском языке. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своем канале.

Дуров понимает, что Telegram стал «основным источником информации из Украины», и выразил надежду на то, что мессенджер помогает информированию людей и сумеет «спасти больше жизней».

«Чтобы облегчить работу журналистам по всему миру, все сообщения общедоступных каналов на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию», — написал он. На какие языки мессенджер сможет переводить посты, Дуров не уточнил.

Telegram занял шестое место в Google Play по количеству скачиваний в первом квартале 2022 года, следует из данных Sensor Tower. А в России он стал самым популярным мессенджером.