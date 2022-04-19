Американский дирижер ушел из Мариинки из‑за российской «спецоперации» на Украине

Американский дирижер Гавриэль Гейне решил уйти из Мариинского театра, где проработал около 15 лет. Причиной ухода стала российская «спецоперация» на Украине, рассказал он The New York Times.

16 апреля Гейне сообщил о своем уходе гендиректору и худруку Мариинки Валерию Гергиеву, с которым европейские учреждения культуры разорвали отношения, а также с оркестрами, театрами и балетными труппами.

«Я ни за что не смогу отрицать то, что происходит в Украине. Россия — не то место, где я хочу воспитывать сына. Это не то место, где я хотел бы, чтобы жила моя жена. Это больше не то место, где я хочу быть», — сказал Гейне.

The New York Times пишет, что ввод российских войск в Украину изменил взгляды дирижера на Россию и свое место в ней. Свою роль сыграло и то, что Гейне работал главным дирижером Харьковского симфонического оркестра с 2003 по 2007 год.

Он решил оставить свой пост отчасти и потому, что беспокоился о безопасности своей жены и 11-летнего сына. Его семья уехала в Соединенные Штаты в начале марта, а он отправился в Швейцарию, чтобы руководить постановкой оперы Чайковского «Евгений Онегин». Затем Гейне вернулся в Петербург на несколько дней, чтобы собрать вещи, уволиться и попрощаться с коллегами, и прилетел в Лондон, где в следующем месяце он будет руководить постановкой «Лебединое озеро».

По словам дирижера, ему было тяжело уехать из России, где он провел около половины своей жизни. Он считает себя русским с культурной точки зрения, хотя остается американским гражданином.