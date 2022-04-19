В Швеции прошли протесты в защиту мусульман. На них пострадали 40 человек

На юге Швеции прошли протесты в защиту мусульманского населения страны. Они начались после того, как праворадикальный политик Расмус Палудан сжег несколько экземпляров Корана. Об этом сообщил CNN.

В Линчепинге и Норрчепинге акции переросли в столкновения демонстрантов с полицией. В ходе беспорядков пострадали по меньшей мере 40 человек: 26 полицейских и 14 участников протестов.

Правоохранители использовали оружие против демонстрантов, а также слезоточивый газ, заявил источник CNN. Три человека пострадали от пуль, срикошетивших в них, добавили в полиции.

По мнению полицейских, массовыми акциями воспользовались участники криминальных банд. Сотрудники правоохранительных органов арестовали 26 человек, участвовших в протестах.

Демонстрации начались в Швеции 14 апреля после того, как Расмул Палудан сжег экземпляры Корана и заявил, что намерен продолжить свои акции против пребывания мусульман на территории страны. После начала протестов он покинул Швецию.

Ранее, в 2019 и 2020 годах, Палудан уже проводил подобные акции. Из‑за них ему на два года запретили въезд в Швецию.