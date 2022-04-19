перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Netflix показал тизер третьего сезона сериала «Любовь. Смерть. Роботы». Он выйдет 20 мая 2:29
В Швеции прошли протесты в защиту мусульман. На них пострадали 40 человек 1:39
Джейсон Момоа может сыграть главную роль в киноадаптации Minecraft 0:48
Полина Гагарина анонсировала гастрольный тур шоу «Обезоружена» Вчера в 23:46
Роскосмос выпустил линейку одежды совместно с DNK Вчера в 22:50
NetflixGeeked/Twitter
Netflix снимет сериал и создаст мобильную игру по мотивам «Взрывных котят» Вчера в 22:44
В Татарстане осудили бывшего полицейского за использование рабского труда Вчера в 22:14
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына Вчера в 22:09
В Китае запретили транслировать не одобренные правительством игры Вчера в 21:35
Швыдкой: коллекция братьев Морозовых может вернуться в Россию к середине мая Вчера в 20:57
Прекращение вещания MTV в России, первый трейлер «Тора» и другие новости дня
Вчера в 20:40 дайджест
Вышел трейлер сериала «Оффлайн» с Никитой Ефремовым в главной роли Вчера в 20:34
Умер театральный режиссер Леонид Хейфец Вчера в 20:31
В Петербурге признали памятниками четыре позднесоветских модернистских здания. В их числе — ТЮЗ Вчера в 20:22
Топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» продадут на аукционе Вчера в 19:57
Festival Internacional de Cine en Guadalajara/Wikimedia
Педро Альмодовар снимет короткометражный вестерн «Странный стиль жизни» Вчера в 19:47
Исторический музей попросил СК проверить комментарии в сети о маршале Жукове Вчера в 18:38
Исследование: больше 40% москвичей взяли бы на работу человека с синдромом Дауна Вчера в 18:34
«Яндекс» удалил из поиска ссылки на сайты «Медузы»* и «Медиазоны»* Вчера в 18:21
Tesla возобновила производство в Шанхае, но сотрудникам приходится жить на заводе из‑за COVID-19 Вчера в 18:09
Отключить рекламу

В Швеции прошли протесты в защиту мусульман. На них пострадали 40 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:39

На юге Швеции прошли протесты в защиту мусульманского населения страны. Они начались после того, как праворадикальный политик Расмус Палудан сжег несколько экземпляров Корана. Об этом сообщил CNN.

В Линчепинге и Норрчепинге акции переросли в столкновения демонстрантов с полицией. В ходе беспорядков пострадали по меньшей мере 40 человек: 26 полицейских и 14 участников протестов.

Правоохранители использовали оружие против демонстрантов, а также слезоточивый газ, заявил источник CNN. Три человека пострадали от пуль, срикошетивших в них, добавили в полиции.

По мнению полицейских, массовыми акциями воспользовались участники криминальных банд. Сотрудники правоохранительных органов арестовали 26 человек, участвовших в протестах.

Демонстрации начались в Швеции 14 апреля после того, как Расмул Палудан сжег экземпляры Корана и заявил, что намерен продолжить свои акции против пребывания мусульман на территории страны. После начала протестов он покинул Швецию.

Ранее, в 2019 и 2020 годах, Палудан уже проводил подобные акции. Из‑за них ему на два года запретили въезд в Швецию.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить