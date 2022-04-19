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Джейсон Момоа может сыграть главную роль в киноадаптации Minecraft 0:48
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Джейсон Момоа может сыграть главную роль в киноадаптации Minecraft

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:48

Американский актер Джейсон Момоа, известный по «Игре престолов» и фильму «Аквамен», обсуждает участи в новом проекте — киноадаптации игры Minecraft. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Актер планирует сыграть в экранизации главную роль. Фильм выпустит студия Warner Bros. Режиссером проекта выступит Джаред Хесс, работавший над лентой «Наполеон Динамит» и сериалом «Последний человек на Земле».

Детали фильма по Minecraft держатся в секрете. Пока неизвестно, кого именно может сыграть Момоа. Продюсируют киноадаптацию Мэри Парент и Рой Ли. Также над картиной работала вплоть до своей смерти в 2018 году Джилл Мессик.

Исполнительными продюсерами проекта стали Джон Берг, Кейл Бойтер и Джон Спэйтс. Экранизацию Minecraft планируется снять уже с 2014 года, в разное время режиссерами фильма должны были стать Шон Леви и Роб Макэлхенни.

Minecraft — онлайн-конструктор, визуально похожий на виртуальный Lego, каждый месяц в него играет более 110 млн человек. Его часто используют для строительства необычных виртуальных объектов: например, энтузиасты создавали в игре модель берлинского клуба Berghain, копию Краснодара, библиотеку запрещенных книг и статей, концертный зал или просто лекционную аудиторию.

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