Роскосмос выпустил линейку одежды совместно с DNK

Роскосмос выпустил коллекцию одежды совместно с брендом DNK. В нее вошли спортивные костюмы и куртки. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз госкорпорации.
Одежда из коллекции, по замыслу дизайнеров, должна совмещать элементы экипировки космонавтов и черты повседневной одежды. В линейке можно найти свитшоты, футболки, платья с сублимированным принтом, а также комбинезоны.
Последние, как отметили в Роскосмосе, вдохновлены скафандром Юрия Гагарина. В них можно найти детали из его космического костюма. Впервые увидеть модели можно было 15 апреля на презентации в Музее космонавтики.
Дизайнеры Анна и Ольга Ничковы называют коллекцию, созданную для Роскосмоса, «стильной одеждой с исторической значимостью». Приобрести предметы из линейки можно на сайте DNK