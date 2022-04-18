Роскосмос выпустил линейку одежды совместно с DNK

Роскосмос выпустил коллекцию одежды совместно с брендом DNK. В нее вошли спортивные костюмы и куртки. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз госкорпорации.

Одежда из коллекции, по замыслу дизайнеров, должна совмещать элементы экипировки космонавтов и черты повседневной одежды. В линейке можно найти свитшоты, футболки, платья с сублимированным принтом, а также комбинезоны.

Последние, как отметили в Роскосмосе, вдохновлены скафандром Юрия Гагарина. В них можно найти детали из его космического костюма. Впервые увидеть модели можно было 15 апреля на презентации в Музее космонавтики.