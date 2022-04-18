В Татарстане осудили бывшего полицейского за использование рабского труда

В Татарстане бывшего полицейского осудили на пять лет колонии общего режима за изпользование рабского труда. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на представителя СК по республике Татарстан Андрея Шептицкого.

По информации ведомства, подсудимый в 2019 году вынудил своего знакомого работать на него. Полицейский приехал к мужчине и под предлогом необходимости съездить в отдел полиции увез его в дом своего отца.

Пострадавший фактически стал рабом на несколько недель. Он был вынужден трудиться вместе с отцом подсудимого и систематически подвергался избиению. Позднее мужчину отпустили, когда кто‑то заявил о его пропаже.

Полицейский заставил пострадавшего подписать объяснение с указанием ложного местонахождения. Позднее преступнику вменили превышение должностных полномочий и использование рабского труда.

Отец бывшего сотрудника полиции также получил наказание. Его приговорили к двум годам условно за использование рабского труда.