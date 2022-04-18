Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил в инстаграме* о смерти новорожденного сына.

«Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Мы опустошены и просим о неприкосновенности частной жизни в это трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя», — рассказал футболист.

В своем посте он поблагодарил врачей и медсестер за поддержку, а также отметил, что лишь рождение дочери придает им сил.

В октябре прошлого года Роналду сообщил, что он и его супруга Джорджина Родригес ждут двойню: мальчика и девочку.

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