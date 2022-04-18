В Китае запретили транслировать не одобренные правительством игры

В Китае запретили трансляцию не утвержденных правительством видеоигр. Об этом сообщает Reuters.

«В течение определенного периода времени такие проблемы, как хаотичные онлайн-трансляции и подростковая зависимость от игр, вызывали широкую озабоченность в обществе, и необходимо срочно принять эффективные меры», — сказано в заявлении национального управления радио и телевидения.

В частности, без разрешения нельзя проводить трансляцию зарубежных игр или соревнований.

В 2021 году Китай ввел ограничение по времени, которое несовершеннолетние дети могут проводить за видеоиграми для борьбы с зависимостью. Подростки могут играть не более трех часов в неделю.

В стране также был введен мораторий на выдачу игровых лицензий. Однако спустя девять месяцев его отменили.