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Прекращение вещания MTV в России, первый трейлер «Тора» и другие новости дня
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Прекращение вещания MTV в России, первый трейлер «Тора» и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:40

Путин поручил выплатить семьям погибших на границе с Украиной пограничников по 5 млн рублей. В случае ранения, травмы или контузии размер выплаты составит 3 млн рублей.

С 18 апреля по 9 сентября российские банки снова могут выдавать наличную валюту россиянам. Центробанк временно отменил решение, введенное в марте.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 25 апреля. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

По словам премьера Михаила Мишустина, к концу 2023-го в России все госуслуги будут предоставляться в электронном формате. Он заявил, что это позволит избавиться от бумажной волокиты, сэкономить людям время и деньги, а также сократит сроки предоставления услуг.

Сергей Собянин оценил число москвичей, рискующих потерять работу из‑за ухода иностранных компаний, в 200 тыс. человек. Для них разработали программу поддержки, на которую выделили 3,36 млрд рублей.

По данным ООН, более 4,9 млн человек уехали за пределы Украины с начала «военной операции». Около 2,7 млн человек пересекли границу с Польшей, свыше 743 тыс. отправились в Румынию и более 522,4 тыс. — в Россию.

Paramount прекратит вещание Nickelodeon, MTV и других своих каналов в России 20 апреля. Об этом пишет отраслевое издание «Кабельщик» со ссылкой на сообщения операторов.

Приложение Spotify удалили из российских App Store и Google Play. Стриминговая платформа перестала работать в России 11 апреля.

Группа «Френдзона» прекращает свою деятельность. У коллектива вышел последний трек «Кусай».

«Яндекс» убрал из поисковой выдачи ссылки на сайты «Медузы»*, «Медиазоны»* и «Настоящего времени»* (признаны СМИ-иноагентами). В компании рассказали, что из поиска пропадают те ссылки, которые были внесены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.

Первый автомобиль с экспонатами из собрания братьев Морозовых прибыл из Франции в Россию. Работы были показаны в парижском фонде Louis Vuitton на выставке «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства».

Marvel опубликовала дебютный трейлер-тизер фильма «Тор: Любовь и гром». Мировая премьера картины запланирована на 8 июля.

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