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Умер театральный режиссер Леонид Хейфец

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:31

В возрасте 87 лет скончался театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского.

Он рассказал, что Хейфец выписался на прошлой неделе из больницы. «Мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем, бодром настроении», — добавил Заславский.

Режиссер умер 18 апреля. Заславский узнал о кончине Хейфеца от его супруги. Ректор ГИТИСа назвал коллегу выдающимся режиссером и педагогом, воспитавшим в том числе таких артистов, как Нина Чусова, Виктория Толстоганова, Павел Деревянко.

«Леонид Ефимович был и великим режиссером, поставившим спектакли, которые стали эпохальными, — это „Смерть Иоанна Грозного“, „Павел I“, и великим театральным педагогом. Это совершенно разные профессии, которые Хейфец соединял», — сказал Заславский.

Леонид Хейфец родился в 1934 году в Минске. В 1963 году он окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Затем работал в Театре Советской армии, Малом театре, Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Преподавал как в ГИТИСе, так и в Театральном институте имени Щукина. Экранизировал для телевидения российскую классику: Тургенева, Гончарова, Чехова, Островского.

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