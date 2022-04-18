Топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» продадут на аукционе

Топор из фильма «Сияние» Стэнли Кубрика, снятый в 1980 году по одноименному роману Стивена Кинга, выставят на аукцион. Об этом сообщает Collider.

Бутафорское оружие, которое использовал во время съемок актер Джек Николсон, можно приобрести на сайте проекта Gotta Have Rock & Roll. Победитель аукциона получит топор и в дополнение к нему снимки из картины.

Издание отмечает, что реквизит будет передан новому владельцу вместе с сертификатом подлинности от Gotta Have Rock & Roll, а также письмом от Norank Engineering, в котором подтверждается использование предмета на съемках.

Триллер «Сияние», выпущенный студией Warner Bros., стал одной из самых известных экранизаций произведений Стивена Кинга. Лента приобрела статус культовой. Главные роли в картине исполнили Джек Николсон и Шелли Дювалл.

Последняя была номинирована на «Золотую малину» в категории «Худшая женская роль». Однако недавно сооснователи антипремии отозвали номинацию в связи с обстоятельствами работы над картиной: в ходе съемок Кубрик доводил актрису до изнеможения, добиваясь нужного результата.