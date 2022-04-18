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Педро Альмодовар снимет короткометражный вестерн «Странный стиль жизни»

Денис Ламехов
Сегодня в 19:47

Испанский режиссер Педро Альмодовар снимет короткометражную картину «Странный стиль жизни». Об этом сообщает The Film Stage со ссылкой на заявление автора ленты.

Издание напоминает, что замысел новой работы Альмодовар раскрыл в 2020 году во время Венецианского кинофестиваля. Согласно его заявлению, новый фильм — «непривычное прочтение вестерна, очень яркое, театральное».

В центре сюжета — двое мужчин. Актеры на их роли уже утверждены, но их имена Альмодовар пока не раскрывает. Название ленты отсылает к песне «Extraña Forma de Vida» португальской певицы Амалии Родригеш, указывает The Film Stage. Однако произведение с таким названием есть и у испанского прозаика Энрике Вила-Матаса — на русский его заглавие переведено как «Такая вот странная жизнь».

Съемки картины пройдут в испанском городе Альмерии — в нем же было снято множество других вестернов, включая работы итальянского режиссера Серджо Леоне, одного из создателей жанра спагетти-вестерна. Это будет вторая короткометражка Альмодовара за последние несколько лет — предыдущей стала получасовая картина «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон.

Съемки следующего полного метра режиссера, картины по книге «A Manual for Cleaning Women: Short Stories» американской писательницы Лусии Берлин, начнутся в 2023 году, пишет The Film Stage. Это будет первый англоязычный фильм Альмодовара. В главной роли снимется Кейт Бланшетт, она же выступит продюсером ленты.

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