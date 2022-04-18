Педро Альмодовар снимет короткометражный вестерн «Странный стиль жизни»

Испанский режиссер Педро Альмодовар снимет короткометражную картину «Странный стиль жизни». Об этом сообщает The Film Stage со ссылкой на заявление автора ленты.

Издание напоминает, что замысел новой работы Альмодовар раскрыл в 2020 году во время Венецианского кинофестиваля. Согласно его заявлению, новый фильм — «непривычное прочтение вестерна, очень яркое, театральное».

В центре сюжета — двое мужчин. Актеры на их роли уже утверждены, но их имена Альмодовар пока не раскрывает. Название ленты отсылает к песне «Extraña Forma de Vida» португальской певицы Амалии Родригеш, указывает The Film Stage. Однако произведение с таким названием есть и у испанского прозаика Энрике Вила-Матаса — на русский его заглавие переведено как «Такая вот странная жизнь».

Съемки картины пройдут в испанском городе Альмерии — в нем же было снято множество других вестернов, включая работы итальянского режиссера Серджо Леоне, одного из создателей жанра спагетти-вестерна. Это будет вторая короткометражка Альмодовара за последние несколько лет — предыдущей стала получасовая картина «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон.

Съемки следующего полного метра режиссера, картины по книге «A Manual for Cleaning Women: Short Stories» американской писательницы Лусии Берлин, начнутся в 2023 году, пишет The Film Stage. Это будет первый англоязычный фильм Альмодовара. В главной роли снимется Кейт Бланшетт, она же выступит продюсером ленты.