Вышел трейлер сериала «Оффлайн» с Никитой Ефремовым в главной роли

Okko показал первый трейлер детективного триллера «Оффлайн». Премьера сериала состоится на стрим-сервисе 27 апреля.
Шоу рассказывает о пользователях секретного приложения BeHappy, которые торгуют в нем наркотиками. Их данные украл некий Анонимус, предложив сделать выбор: пойти в полицию и во всем признаться или сыграть в игру со смертью.
Съемки «Оффлана» проходили в 2021 году в Москве и Калининграде.
Режиссером сериала выступил Кирилл Плетнев. В нем снялись Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый и Риналь Мухаметов.