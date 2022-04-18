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Вышел трейлер сериала «Оффлайн» с Никитой Ефремовым в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:34

Okko показал первый трейлер детективного триллера «Оффлайн». Премьера сериала состоится на стрим-сервисе 27 апреля.

Шоу рассказывает о пользователях секретного приложения BeHappy, которые торгуют в нем наркотиками. Их данные украл некий Анонимус, предложив сделать выбор: пойти в полицию и во всем признаться или сыграть в игру со смертью.

Съемки «Оффлана» проходили в 2021 году в Москве и Калининграде.

Режиссером сериала выступил Кирилл Плетнев. В нем снялись Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый и Риналь Мухаметов.

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