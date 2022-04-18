Вышел трейлер сериала «Оффлайн» с Никитой Ефремовым в главной роли

Okko показал первый трейлер детективного триллера «Оффлайн». Премьера сериала состоится на стрим-сервисе 27 апреля.

Шоу рассказывает о пользователях секретного приложения BeHappy, которые торгуют в нем наркотиками. Их данные украл некий Анонимус, предложив сделать выбор: пойти в полицию и во всем признаться или сыграть в игру со смертью.