Tesla возобновила производство в Шанхае, но сотрудникам приходится жить на заводе из‑за COVID-19

Американская компания Tesla возобновила производство в Шанхае, приостановленное в конце марта из‑за новой вспышки коронавируса в Китае. Об этом cообщил Bloomberg.

По информации издания, работники завода приступили к работе, но им приходится жить на его территории из‑за запрета на передвижения по городу в связи с распространением COVID-19. Компания, как утверждает Bloomberg, предоставила каждому сотруднику спальный мешок и матрас.

Однако на заводе отсутствует какое‑либо общежитие, так что персоналу предстоит спать прямо на полу в специально отведенном месте. На территории предприятия обещают организовать помещения для принятия душа, питания и развлечений.

Всех сотрудников обязали ежедневно в течение первых трех дней сдавать анализ на нуклеиновые кислоты, дважды в день проверять температуру и четыре раза мыть руки. Работникам предоставляют трехразовое питание и пособие в размере 400 юаней в день (около 63 долларов).

Собеседник Bloomberg отметил, что выплачиваемая сумма пособия будет зависеть от позиции конкретного сотрудника в компании. На предприятие уже доставили на специальных автобусах-шаттлах 400 необходимых на заводе работников.

Однако вернуться на работу разрешили только тем, кто проживает в жилых комплексах с наименьшим риском распространения, и тем, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19. Предполагается, что завод будет работать в замкнутом режиме до 1 мая.