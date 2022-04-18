«Яндекс» удалил из поиска ссылки на сайты «Медузы»* и «Медиазоны»*

«Яндекс» убрал из поисковой выдачи ссылки на сайты «Медузы»*, «Медиазоны»* и «Настоящего времени»*. Об этом пишет РИА «Новости».

В компании рассказали, что из поиска пропадают ссылки, которые были внесены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.

«Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их „зеркала“, как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически», — рассказали в «Яндексе».

Если ввести в поиск название запрещенного сайта, то появится плашка «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ».