«Яндекс» удалил из поиска ссылки на сайты «Медузы»* и «Медиазоны»*

«Яндекс» убрал из поисковой выдачи ссылки на сайты «Медузы»*, «Медиазоны»* и «Настоящего времени»*. Об этом пишет РИА «Новости».
В компании рассказали, что из поиска пропадают ссылки, которые были внесены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.
«Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их „зеркала“, как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически», — рассказали в «Яндексе».
Если ввести в поиск название запрещенного сайта, то появится плашка «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ».
После начала «военной операции» в России заблокировали, помимо «Медузы», «Медиазоны» и «Настоящего времени», более десятка СМИ: «Дождь»*, «Эхо Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, «Голос Америки», ТВ-2, «Тайга.инфо», The New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», Republic* и другие.
*Признаны СМИ-иноагентами.