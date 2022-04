«Яндекс» удалил из поиска ссылки на сайты «Медузы»* и «Медиазоны»*

После начала «военной операции» в России заблокировали, помимо «Медузы», «Медиазоны» и «Настоящего времени», более десятка СМИ: «Дождь»*, «Эхо Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, «Голос Америки», ТВ-2, «Тайга.инфо», The New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», Republic* и другие.

*Признаны СМИ-иноагентами.