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«Яндекс» удалил из поиска ссылки на сайты «Медузы»* и «Медиазоны»*

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:21

«Яндекс» убрал из поисковой выдачи ссылки на сайты «Медузы»*, «Медиазоны»* и «Настоящего времени»*. Об этом пишет РИА «Новости».

В компании рассказали, что из поиска пропадают ссылки, которые были внесены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.

«Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их „зеркала“, как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически», — рассказали в «Яндексе».

Если ввести в поиск название запрещенного сайта, то появится плашка «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ».

После начала «военной операции» в России заблокировали, помимо «Медузы», «Медиазоны» и «Настоящего времени», более десятка СМИ: «Дождь»*, «Эхо Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, «Голос Америки», ТВ-2, «Тайга.инфо», The New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», Republic* и другие.

*Признаны СМИ-иноагентами.

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