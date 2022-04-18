Исследование: больше 40% москвичей взяли бы на работу человека с синдромом Дауна

Благотворительный фонд помощи людям с синдромом Дауна «Синдром любви» и мобильное приложение «Город» выяснили, как жители Москвы относятся к трудоустройству людей с этой особенностью. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организаторов.

Участие в опросе приняли более 7200 москвичей. Согласно его результатам, соискателя с синдромом Дауна на работу взяли бы 41% респондентов. 52% опрошенных заявили, что решение бы зависело от ситуации и предполагаемой должности. Еще 6% сообщили, что не стали бы нанимать человека с синдромом.

41% жителей столицы не встречали трудоустроенных людей с синдромом Дауна. У 22% москвичей встреча с человеком с такой особенностью за работой вызвала бы положительные эмоции, у 19% — смущение, у 2% — страх.

60% опрошенных сообщили, что готовы работать с таким коллегой безвозмездно, 20% не готовы к сотрудничеству ни на каких условиях. Еще 13% назвали важным условием наличие бонусов для компании от такой работы.

«Синдром любви» работает с 2016 года. Своей целью фонд называет создание возможностей для полноценной жизни людей с синдромом Дауна в России. Организация собирает средства на программы психолого-педагогической и социальной поддержки людей с синдромом Дауна, занимается просвещением населения и формированием толерантной среды по отношению к людям с ментальными особенностями.