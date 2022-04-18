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В Москве найдены мертвыми бывший вице-президент Газпромбанка, его жена и дочь

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:00

В Москве найдены мертвыми бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена и несовершеннолетняя дочь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

«По предварительной версии, Аваев убил жену и дочь и покончил с собой», — сказал источник. Причиной мог стать бытовой конфликт, добавил он.

Самая приоритетная версия событий — мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери, после чего покончил с собой. Тела погибших обнаружила родственница, которая узнала от водителя и няни, что те не могут дозвониться и попасть в квартиру.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следственный комитет опубликовал кадры из квартиры убитых на Университетском проспекте.

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