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Вышел первый трейлер-тизер фильма «Тор: Любовь и гром»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:47

Marvel опубликовала дебютный трейлер-тизер фильма «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити. Премьера картины запланирована на 8 июля.

В ролике впервые показали Джейн Фостер в мантии Тора и с мьельниром, который был восстановлен после того, как Хела разбила его в фильме «Тор: Рагнарек».

«Тор: Любовь и гром» расскажет о жизни Тора после того, как он отправился в космическое путешествие с командой Стражей Галактики. Кроме того, в фильме объяснят причину появления у Джейн Фостер могущественной силы бога грома. Главным злодеем киноленты станет Горр Убийца Богов, которого сыграл Кристиан Бейл.

Помимо него, в картине появятся уже известные актеры из вселенной Тора: Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Джейми Александер, Люк Хемсворт, Джефф Голдблум, Сэм Нилл, актеры из «Стражей Галактики» — Крис Пратт, Карен Гиллан, Дейв Баутиста, Брэдли Купер, Шон Ганн, Вин Дизель, кроме того, Мелисса МакКарти («Святой Винсент»), Расселл Кроу («Гладиатор»), Мэтт Деймон («Марсианин») и другие.

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