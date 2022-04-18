Мишустин: к концу 2023-го все госуслуги будут предоставляться в электронном формате

К концу 2023 года в России все государственные услуги будут предоставляться в электронном формате. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.

«Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно. Соответствующая концепция утверждена», — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, такой переход позволит избавиться от бумажной волокиты, сэкономить людям время и деньги, а также значительно сократит сроки предоставления услуг.

Премьер отметил, что сейчас ряд госуслуг по-прежнему не предоставляется онлайн. Например, для получения полиса ОМС необходимо лично обратиться в страховую компанию или МФЦ.

Несмотря на переход в электронный формат, люди смогут при необходимости очно обращаться в МФЦ в будущем. В частности, для оформления и получения каких‑либо справок и выписок.