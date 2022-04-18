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Рособрнадзор выявил нарушения в деятельности Высшей школы сценических искусств

Денис Ламехов
Сегодня в 17:40

Рособрнадзор выявил нарушения в деятельности Высшей школы сценических искусств, ректора которой, Анатолия Полянкина, обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведомство не раскрывает характер нарушений, но заявляет: «Проверка была проведена после коллективных обращений обучающихся вуза по вопросу возможных нарушений законодательства об образовании, допущенных руководством вуза при издании приказа о приостановлении ведения образовательной деятельности в образовательной организации».

Сейчас Рособрнадзор рассматривает вопрос об объявлении вузу предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Анатолий Полянкин оказался под домашним арестом 16 апреля. Уголовное дело возбудили в декабре 2021 года, после заявления Константина Райкина о хищении Полянкиным помещений его фонда.

1 апреля вуз приостановил работу. 12 апреля стало известно, что Полянкин уволил Райкина с должности художественного руководителя вуза, ранее известного как Театральная школа Константина Райкина. В студсовете ВШСИ это решение назвали «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов».

Учащиеся призвали Рособрнадзор «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения». Их поддержала актриса Анна Чиповская. Райкин заявил, что Полянкин хочет «прибрать к рукам» вуз.

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