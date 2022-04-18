В «Ленкоме» покажут спектакль «Под одной крышей»

25 апреля в «Ленкоме Марка Захарова» покажут спектакль «Под одной крышей». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.

В центре сюжета три поколения: бабушка, ее дочь и внучка. Они живут вместе под одной крышей в ожидании прекрасного принца.

Режиссером спектакля выступил Роман Смагин, художником-постановщиком — Виктор Шилькрот, а хореографом — Олег Глушков.

В постановке задействованы Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Варвара Лаптева, Авелина Квасова, Степан Косыгин и Григорий Сергеев.

«Под одной крышей» также покажут 11 мая и 6 июня. Стоимость билетов начинается от 1000 рублей. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.