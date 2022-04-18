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В Госдуме предложили проверять перформансы на провокации, пока идет российская «спецоперация»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

Член комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Минкультуры с предложением проверять перформансы на провокации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лантратова считает нужным создать «институт общественных художественных советов для проверки перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания». По ее словам, это нужно на время российской «спецоперации» на Украине и «в условиях жесткой информационной войны против России», когда «общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации».

При этом Лантратова подчеркивает, что это должна быть «именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов».

Внимание парламентария привлекла скульптура киевского художника Олега Кулика «Большая мать» на ярмарке «Арт-Москва». Она считает, что его работа «высмеивает священный для многих россиян образ Родины-матери» и представляет из себя «пошлую пародию на великую статую «Родина-мать зовет!».

«Большую мать» раскритиковал сенатор Алексей Пушков. «Полагаю, сей издевательский и отвратительный перформанс, проведенный во время, когда наши солдаты и офицеры сражаются и гибнут за Родину-мать, должен получить официальную оценку», — написал он в своем телеграм-канале. Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет возбудить уголовное дело из‑за скульптуры.

Ранее скульптура в Гостином Дворе не понравилась Захару Прилепину. Он назвал Кулика «псом-человеком», а «Большую мать» — «страшной бабищей с мечом».

Также Лантратова рассказала, что ей поступает много обращений от граждан, которые заметили «неуважение к нашей стране» в мюзикле «Шахматы», и попросила проверить репертуар Московского дворца молодежи.

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