ООН: почти 5 млн человек покинули Украину с начала «военной операции»

Более 4,9 млн человек уехали за пределы Украины с начала «военной операции». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Отмечается, что более 2,7 млн украинцев пересекли границу с Польшей, свыше 743 тыс. человек отправились в Румынию и около 522,4 тыс. — в Россию.

Кроме того, более 461 тыс. беженцев разместились в Венгрии, 423,8 тыс. — в Словакии и около 23,4 тыс. — в Беларуси.

По данным ООН, на 11 апреля с начала «военной операции» погибли минимум 1842 гражданских, 2493 ранены.

Управление считает, что реальные цифры значительно выше — из некоторых мест, где велись интенсивные бои, информация задерживается, другие сообщения ждут подтверждения. Это касается, к примеру, Мариуполя, где, по словам назначенного главой ДНР мэра города Константина Иващенко, погибли более 5000 мирных жителей.