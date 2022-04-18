перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Паром Princess Anastasia может начать курсировать между Петербургом и Калининградом 16:00
Вышел трейлер документалки «Мы — Спартак» о болельщиках футбольного клуба 15:58
Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации Human Rights Watch 15:12
Adem AY/Unsplash
ВЦИОМ: WhatsApp остается самым популярным мессенджером в России 15:12
ООН: почти 5 млн человек покинули Украину с начала «военной операции» 15:08
В Госдуме предложили проверять перформансы на провокации, пока идет российская «спецоперация» 14:59
Дом Янки Дягилевой в Новосибирске намерены включить в реестр объектов культурного наследия 14:46
DHL возобновила поставки лекарств для фонда «Подари жизнь» 13:59
Группа «Френдзона» объявила о завершении карьеры 13:59
«Paramount Pictures Россия»/YouTube
СМИ: Paramount прекратит вещание Nickelodeon, MTV и других каналов в России 20 апреля 13:18
Собянин: потерять работу могут 200 тыс. москвичей из‑за ухода иностранных компаний 12:58
Производители продуктов просят на закрывать въезд в Россию европейских грузовиков 12:36
Spotify удалили из российских App Store и Google Play 12:18
Набиуллина: у экономики России еще есть запасы, но санкции «начнут все больше сказываться» 11:59
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
В России выявили менее 10 тыс. новых случаев COVID-19 11:38
В России покажут «Осло, 31 августа» и «Тельму» Йоакима Триера 10:24
В Испании ввели уголовную ответственность за попытки активистов и врачей отговорить женщин от аборта 10:12
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 25 апреля 9:32
Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика 9:25
Mateus Campos Felipe/Unsplash
Бразилия отменила режим ЧС спустя два года после начала пандемии 9:09
Отключить рекламу

Дом Янки Дягилевой в Новосибирске намерены включить в реестр объектов культурного наследия

Денис Ламехов
Сегодня в 14:46

Дом рок-исполнительницы Янки Дягилевой в Новосибирске намерены включить в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия в регионе Елену Медведеву.

Она заявила: «В работе у нас на сегодня буквально на выходе вопрос по дому Янки Дягилевой. <…> Он уже прошел стадию выявленных [объектов культурного наследия], у нас уже есть положительная экспертиза, и застройщик рядом, который работы вел, никак на здание не посягал».

Дом Дягилевой располагается по адресу ул. Ядринцевская, 61. В апреле 2018 года он попал в список выявленных объектов культурного наследия. В июле 2019-го новосибирский застройщик «Главное звено» купил одну из квартир в здании. Тогда в головной компании «Расцветай», владеющей «Главным звеном», сообщили, что прорабатывают вопрос сохранения жилого объекта.

В августе 2019-го здание отказались признать памятником. ТАСС указывает, что споры вокруг него не прекращаются: новосибирские общественники и краеведы опасаются, что ветхое здание будет разрушено.

Янка Дягилева — одна из самых ярких представительниц сибирского рок-андеграунда 1980-х, выступавшая и записывавшаяся сольно, а также вместе с группами «Гражданская оборона», «Великие октябри», «Закрытое предприятие». Погибла в 1991 году при невыясненных обстоятельствах.

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
триллер
Обратимая реальность
Павел Чинарев против взломавших матрицу русских хакеров
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Янка Дягилева
Елена Медведева
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить