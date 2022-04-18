Дом Янки Дягилевой в Новосибирске намерены включить в реестр объектов культурного наследия

Дом рок-исполнительницы Янки Дягилевой в Новосибирске намерены включить в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия в регионе Елену Медведеву.

Она заявила: «В работе у нас на сегодня буквально на выходе вопрос по дому Янки Дягилевой. <…> Он уже прошел стадию выявленных [объектов культурного наследия], у нас уже есть положительная экспертиза, и застройщик рядом, который работы вел, никак на здание не посягал».

Дом Дягилевой располагается по адресу ул. Ядринцевская, 61. В апреле 2018 года он попал в список выявленных объектов культурного наследия. В июле 2019-го новосибирский застройщик «Главное звено» купил одну из квартир в здании. Тогда в головной компании «Расцветай», владеющей «Главным звеном», сообщили, что прорабатывают вопрос сохранения жилого объекта.

В августе 2019-го здание отказались признать памятником. ТАСС указывает, что споры вокруг него не прекращаются: новосибирские общественники и краеведы опасаются, что ветхое здание будет разрушено.

Янка Дягилева — одна из самых ярких представительниц сибирского рок-андеграунда 1980-х, выступавшая и записывавшаяся сольно, а также вместе с группами «Гражданская оборона», «Великие октябри», «Закрытое предприятие». Погибла в 1991 году при невыясненных обстоятельствах.