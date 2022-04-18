Группа «Френдзона» объявила о завершении карьеры

Группа «Френдзона» сообщила о приостановке своей деятельности. Пост об этом появился в сообществе коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием вынуждены сообщить, что группа „Френдзона“ завершает свою творческую деятельность. Спасибо, что были с нами. Это был прекрасный путь», — говорится в сообщении группы.

14 апреля «Френдзона» выпустила трек «Кусай» с пометкой, что это последний сингл музыкантов внутри группы. Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Под прощальным постом группа оставила ссылки на отдельные сообщества участников группы — Мэйби Бэйби, Кроки и Мэйклава. Судя по всему, они продолжат музыкальную карьеру сольно. По крайней мере, Мэйби Бэйби уже анонсировала свой первый альбом «Мэйбилэнд».

Группа «Френдзона» была основана в 2018 году, 12 апреля вышел первый трек «Бойчик». Тогда же был анонсирован первый альбом «Флирт на вписке», который появился на стримингах 26 апреля. В июле 2018-го коллектив выпустил клип на песню «Бойчик» — он и принес большую часть популярности исполнителям.