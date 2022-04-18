DHL возобновила поставки лекарств для фонда «Подари жизнь»

Компания DHL возобновит поставки незарегистрированных лекарств в Россию для фонда «Подари жизнь». Об этом сообщается на сайте организации.

«Единственный путь для лекарств из‑за границы — курьерская служба с возможностью таможенного оформления и соблюдения определенного температурного режима при перевозке. Найти другого перевозчика с такими же вводными — сложная задача. Не говоря уж о том, что за время работы с DHL у нас была четко отлажена схема работы, согласованы цены и выгодные условия сотрудничества», — объяснили в фонде важность работы с DHL.

В «Подари жизнь» рассказали, что компания изучила список препаратов, которые нужны подопечным, проверила поставщика и фонд, а потом возобновила поставки. Лекарства уже получила 4-летняя Алина.

Ранее DHL объявила об остановке доставки посылок в Россию.