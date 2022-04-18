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Производители продуктов просят на закрывать въезд в Россию европейских грузовиков

Виктория Шанина
Сегодня в 12:36

Восемь ассоциаций, объединяющих производителей продуктов питания, включая Союз производителей пищевых ингредиентов, Ассоциацию производителей пива, «Союзмолоко», Руспродсоюз и «Союзнапитки», написали обращение к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввоз в Россию пищевых ингредиентов европейскими грузовиками. Об этом пишет «Коммерсант», в распоряжение которого попало письмо.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет санкций, в рамках которого запрещается въезд российских и белорусских фур на территорию стран ЕС. Серье для производителей продуктов не попали под ограничения, но производители продуктов опасаются, что российские власти могут ввести ответные зеркальные меры.

Авторы обращения отмечают, что ситуация и так уже очень сложная. Европейские перевозчики начали отказываться от доставки грузов в Россию, так как боятся конфискации фур в случае ответных мер.

Также выросла стоимость логистики. Оставшиеся перевозчики ввозят ингредиенты в Россию альтернативными маршрутами, чтобы избежать пересечения границы Польши и Беларуси.

В эти выходные из‑за санкций ЕС граница Польши и Беларуси стала в разы загруженнее. Пробки из грузовиков растянулись почти на 80 километров. Этому способствовало решение белорусских властей от 15 апреля, по которому требуется перегружать отправляемые в РФ грузы из ЕС в специализированных пунктах на белорусские и российские транспортные средства.

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