Приложение музыкального сервиса Spotify удалили из российских App Store и Google Play. На это обратили внимание «Коммерсант» и «Ведомости».

Стриминговая платформа перестала работать в России 11 апреля. Тогда указывалось, что пользователи за пределами России, либо временно покинувшие ее территорию, смогут изменить страну в своей учетной записи.

О том, что Spotify прекратит работу в России, стало известно в конце марта. Причиной компания назвала «недавно принятые законы, ограничивающие доступ к информации и криминализующие отдельные виды новостей».

Согласно данным Йельского университета, к 18 апреля о своем уходе из России или о приостановке деятельности в стране объявили более 750 компаний.