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В России выявили менее 10 тыс. новых случаев COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:38

За последние сутки в России выявили 9434 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 829 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 628. Следом идут Москва, Воронежская, Ростовская, Нижегородская и Свердловская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 084 151. За сутки умерли 213 человек, за весь период — 373 713. Выздоровели 14 324 пациента, за все время — 17 390 465. Число госпитализаций за сутки составило 1058.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 504,8 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,3 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,2 млн), Франция (27,7 млн), Германия (23,4 млн) и Великобритания (21,7 млн).

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