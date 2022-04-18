В России выявили менее 10 тыс. новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 9434 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 829 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 628. Следом идут Москва, Воронежская, Ростовская, Нижегородская и Свердловская области.