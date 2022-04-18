В Испании ввели уголовную ответственность за попытки активистов и врачей отговорить женщин от аборта

Власти Испании приняли закон, устанавливающий уголовную ответственность за попытки активистов и демонстрантов отговорить женщин от аборта. Об этом пишет The Olive Press.

В Уголовный кодекс Испании внесли поправки, по которым демонстрантам, выступающим против абортов возле клиник, грозит год тюрьмы или общественные работы за попытки убедить женщину не прерывать беременность. Закон распространяется и на врачей в клинике.

Мера гласит, что любой, кто пытается «помешать женщине осуществить свое право на добровольное прерывание беременности» посредством «назойливых, оскорбительных, запугивающих и угрожающих действий», подлежит судебному преследованию.

Участники движения против абортов «Право на жизнь» организовали акцию возле здания парламента в Мадриде, когда объявили о внесении поправок, и заявили, что они не отговаривают, а молятся.

«Молитва — не преступление. Мы продолжим это делать и предлагать помощь женщинам, чтобы они понимали, что это не единственный выход», — сказали там и добавили, что более 6000 детей родились в прошлом году благодаря им и ни одна мать «не пожалела о рождении».

Тем временем власти Испании планируют разрешить девушкам в возрасте 16 и 17 лет делать аборт без разрешения родителей.