Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика

Сбербанк сообщил о масштабной атаке на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений. Ее удалось остановить, пишет РИА «Новости» со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

По словам Кузнецова, разработчик попытался в один день списать средства по всей накопленной базе клиентов. Число попыток списаний доходило до 10 тыс. в минуту, всего было отклонено несколько сотен тысяч таких попыток.

«Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов <…> Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — заявил Станислав Кузнецов.

Он отметил, что у этой компании есть около 50 официальных приложений. В обход требований международных платежных систем она собирала и хранила данные банковских карт своих пользователей.

«Причем все было совершенно легально, ведь они продавали в приложениях легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее», — добавил Кузнецов.