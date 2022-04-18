Бразилия отменила режим ЧС спустя два года после начала пандемии

Власти Бразилии объявили о прекращении режима чрезвычайной ситуации в стране, который был введен в начале пандемии два года назад. Об этом сообщает бразильское отделение CNN со ссылкой на главу Минздрава страны Марселу Кейрога.

Сейчас правительство и местные органы власти занимаются пересмотром примерно 2000 административных актов. Некоторые из них будут отменены, другие — адаптированы.

В частности, решается судьба требований о ПЦР-тестах для поездок, вакцинации и удаленной работы. Ни одна из антиковидных мер не будет отменена сразу, бразильские власти закладывают на плавный переход к жизни без ЧС от 30 до 90 дней.

В Бразилии проживают 217,6 млн человек. По данным Worldometer, с начала пандемии в стране было выявлено 30,2 млн случаев заражения коронавирусом, страна находится на третьем месте по этому показателю после США и Индии. По числу умерших от ковида Бразилия занимает второе место после США (662 тыс. человек).