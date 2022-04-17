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Кулеба: переговоров между Украиной и Россией не ведется

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:07

Контактов между Украиной и Россией на дипломатических уровне в последние недели не было. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью CBS News.

«Единственный уровень контактов — это переговорная группа, состоящая из представителей различных институтов и членов парламента. Они могут продолжить свои консультации на уровне экспертов, но переговоры на высоком уровне не ведутся. После Бучи стало особенно трудно продолжать общение с российскими представителями. Но, как сказал мой президент [Владимир Зеленский], Мариуполь может быть красной линией», — сказал Кулеба.

Накануне Владимир Зеленский предупредил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, и предложил формат возможного мирного договора с Россией.

29 марта Россия и Украина провели очные переговоры в Стамбуле. По словам российского президента России Владимира Путина, после событий в Буче и отхода Украины от тех договоренностей переговоры «вернулись в тупиковую ситуацию».

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