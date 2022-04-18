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В России покажут «Осло, 31 августа» и «Тельму» Йоакима Триера

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:24

Творческое объединение Arthouse покажет ретроспективу норвежского режиссера Йоакима Триера. С 19 апреля в разных городах России пройдут специальные показы его работ «Тельма» и «Осло, 31 августа», а в мае фильмы ретроспективы будут эксклюзивно доступны на видеосервисе Wink.

Сначала покажут «Осло, 31 августа» в кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт». Со зрителями фильм обсудит кинокритик Егор Москвитин, рассказали «Афише Daily» организаторы.

22 апреля картину можно будет посмотреть в «Иллюзионе», 25 апреля — в кинотеатре «Пионер». Показы также запланированы в Новосибирске (26 апреля в «Победе»), Екатеринбурге (26 апреля в Ельцин-центре), Петербурге (21 апреля в Доме кино), Нижнем Новгороде (в середине мая в «Орленке») и других городах.

«Тельму» можно будет посмотреть с 21 апреля в московском «Пионере», 25 апреля — в Новосибирске, в мае — в Нижнем Новгороде.

«Осло, 31 августа»

Это история 34-летнего Андерса, которого смятение привело к зависимостям, а вслед за этим — в реабилитационную клинику. Из рехаба Андерса выпускают на один день 31 августа, чтобы он попал на собеседование и восстановил рабочую практику в качестве стажера в редакции. В течение дня главный герой пробует собрать воедино куски своей жизни: разоренный дом, который больше не принадлежит его семье, развалившиеся отношения, разладившиеся дружбы. Он все еще молод, но чувствует, что его жизнь не имеет смысла.

«Тельма»

Мистическая мелодрама о молодой девушке, открывающей в себе сверхъестественные способности. Переезд в большой город, первая любовь и новые знакомства будят в ней память, силы и знания, не свойственные обычным людям. Познавая себя, Тельма начнет сомневаться в семейном прошлом, родительском воспитании и религиозной вере. Самостоятельная жизнь приведет ее к прозрению и катарсису, причиной чему станет освобождающая любовь.

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