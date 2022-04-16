Собственные звуки уведомлений, новые боты и анимации: вышло крупное обновление Telegram

У Telegram вышло крупное обновление. Теперь в мессенджере можно ставить собственные звуки уведомлений, настраивать таймер отключения оповещений, использовать ботов нового поколения — и не только.

На уведомления можно поставить любой звук. Для этого нужно нажать на короткий аудиофайл или голосовое сообщение в чате и добавить его в список звуков уведомлений. Настроить звуки можно как для отдельного чата, так и для всех чатов нужного типа (личные чаты, каналы, группы). Функция доступна в разделе настроек «Уведомления и звуки»

Выключить уведомления в чатах теперь можно на любой срок, а не только на один из предложенных периодов. Кроме того, отключить можно лишь звук и продолжить получать беззвучные уведомления.

Еще одно нововведение — теперь если переслать сообщение вместе с ответом, то цепочка сообщений сохраняется. Чтобы ответить на сообщение можно провести влево. К ответу будет прикреплено начало исходного сообщения, на которое можно нажать, чтобы моментально перейти к комментируемому тексту.

Также в Telegram появились боты нового поколения. Разработчикам предоставили средства для создания интерфейсов на Java Script. Новые боты получают данные о цветах, которые используются в интерфейсе, и могут моментально подстроиться, когда пользователь переключается между дневным и ночным режимами или меняет цветовую тему.

Боты могут, к примеру, добавлять новые функции в чат, автоматизировать процессы или помогать модераторам. Теперь добавить бота в группу или канал, можно не выходя из его профиля.

Кроме того, Telegram улучшил перевод сообщений на iOS, обновил режим «картинка в картинке» на Android, добавил новые анимации и увеличил число анимированных эмодзи.