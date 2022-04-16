Екатерина Шульман хочет обратиться в суд, чтобы узнать, почему ее признали СМИ-иноагентом

Политолог Екатерина Шульман советуется с правозащитниками и юристами по вопросу обжалования решения Минюста, который включил ее в реестр СМИ-иностранных агентов. Об этом пишет РБК.

У Шульман нет предположений, почему ее признали иноагентом. Она отмечает, что единственный способ узнать причины — обратиться в суд.

«Я, кстати, в последнее время всегда проверяла, когда приходят деньги на карточку, нет ли там какого‑то странного отправителя. Но вроде как у меня странного в последнее время ничего не было», — сказала политолог.

Она отметила, что не ждала внесения в реестр «со дня на день», но назвать решение «поразительной неожиданностью» тоже не может.

«Сама правовая форма принудительного наделения физического лица функциями СМИ и принуждения его к регистрации ООО является юридически абсурдной. Поэтому никаких разумных объяснений здесь быть не может», — добавила Шульман.

Накауне Минюст внес в список СМИ-иноагентов еще девять физлиц. Среди них, кроме Шульман, блогеры Юрий Дудь и Карен Шаинян, главред The Insider Роман Доброхотов, художник-карикатурист Алексей Семенов, руководительница психологической службы российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева и журналист Кирилл Кругликов.